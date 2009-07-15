Київська влада постійно відфутболює велосипедистів

Асоціація велосипедистів Києва вказує на “злочинну бездіяльність” міської влади у питанні створення велосипедних доріжок.

Як повідомили УНІАН у громадській організації “Асоціація велосипедистів Києва” (АВК), Київська міська державна адміністрація та комунальне підприємство “Київдорсервіс” досі не виконали свої зобов`язання, визначені у розпорядженні міського голови від 1 липня 2008 року щодо обладнання доріг столиці, особливо мостів через Дніпро, велосипедними чи пішохідно-велосипедними доріжками.

“Велосипедисти Києва неодноразово наголошували, що мости через Дніпро є одними з найбільш небезпечних місць, і тому вони потребують першочергового обладнання велосипедними чи пішохідно-велосипедними доріжками. Завдяки цій незмінній позиції АВК відповідне розпорядження міської влади передбачало створення велодоріжок на мостах Московському, Патона і Парковому з терміном виконання до кінця 2008 року”, - йдеться у заяві велосипедистів.

Водночас, як наголошують в АВК, незважаючи на те, що виконання цього рішення потребує мізерних видатків, КП "Київдорсервіс" (відповідальний виконавець) не зробило жодного кроку до його виконання.

Саме тому Асоціація велосипедистів Києва вважає це злочинною бездіяльністю та офіційно звернулася до керівника столичної міліції Віталія ЯРЕМИ з проханням провести відповідну перевірку.

Окрім цього, у громадській організації занепокоєні, що Державтоінспекція намагається кваліфікувати ДТП за участю велосипедистів не як “наїзд на велосипедиста”, а як “падіння велосипедиста”.

Як повідомили в АВК, загалом у Києві налічується понад 15 тисяч. велосипедистів.