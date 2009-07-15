Родичі членів екіпажу судна «Tsarina» просять Карпачову допомогти

Родичі членів екіпажу судна «Tsarina» звернулися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ з проханням сприяти звільненню українських моряків з-під арешту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Омбудсмана, на ім’я Н.КАРПАЧОВОЇ надійшла телеграма від родичів українських моряків із Севастополя, у якій висловлюється прохання розглянути справу про арешт судна «Tsarina».

Як ідеться у зверненні, судно з українськими моряками стоїть на рейді біля берегів Туреччини під арештом уже 4 місяці. Судновласник не виходить на зв`язок.

“У крюїнговій компанії, з якою моряки укладали контракт, відмовляються дати пояснення, хоча отримали солідну передоплату за працевлаштування. Їжа та вода екіпажу надходять з великими перебоями. Заробітна плата морякам не перераховується з грудня 2008 року. По суті, судно разом із людьми кинуте напризволяще, і його подальша доля не цікавить судновласника”, - констатується у телеграмі родичів українських моряків на ім’я Омбудсмана.