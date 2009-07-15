Суд виправдав американських військових, які застрелили Процюка

Національний суд Іспанії остаточно зняв звинувачення з трьох американських військових, які шість років тому у Багдаді своїм обстрілом спричинили загибель двох журналістів, серед яких - українець Тарас Процюк.

Про це повідомляє Українська правдаз посиланням на Радіо "Свобода".

Національний суд вирішив, що слідчий суддя Сант’яго Педрас не подав нових свідчень, які могли б підтвердити, що військові США діяли неправильно, враховуючи, що це сталося на війні.

Тепер суддя має закрити справу. Рішення остаточне й не може бути оскаржене.

Американські танкісти заявляли, що 8 квітня 2003 року стріляли по готелю "Палестина" в Багдаді, у якому працювало багато іноземних журналістів, у відповідь на обстріл у їхній бік.

Унаслідок пострілу з танкової гармати загинули телеоператор агентства "Ройтерз" українець Тарас Процюк та іспанський телеоператор компанії "Телесінко" Хосе Коусо.

Судову справу проти американського танкіста, який здійснив постріл, і двох його командирів почали за позовом родичів Коусо. Загибелі Процюка вона формально не стосувалася, і жодних інших судових справ щодо цього не було.

США свого часу офіційно повідомили Україну, що, за висновками їхнього розслідування, постріл із танку по готелю було здійснено з метою самооборони і в цілковитій відповідності до правил ведення бойових дій.

Справу проти американських військових в Іспанії порушили за статтями іспанського законодавства про свідоме вбивство і "злочин проти міжнародної спільноти", тобто неспівмірні дії проти цивільних осіб у воєнний час.

Свого часу США заявили, що в перебігу власного розслідування не виявили помилкових дій чи недбалості своїх військовослужбовців, які діяли відповідно до обставин.

Американські урядовці спершу стверджували, що танкісти відкрити по готелю вогонь у відповідь на обстріл із того будинку.

Коли ж телеканали показали кадри обставин інциденту, з яких видно, що обстрілу не було, у США заявили, що танкісти могли сприйняти за обстріл чи за дії коригувальника ворожого вогню відблиски з журналістських об’єктивів.

Міжнародні журналістські організації критикували такі висновки американської влади.

Процюка в Україні посмертно нагородили орденом "За мужність".