Cемінар “Умови доступу неповнолітніх засуджених до якісної загальної та професійної освіти у виховних колоніях”

Проводиться акредитація на семінар “Умови доступу неповнолітніх засуджених до якісної загальної та професійної освіти у виховних колоніях”. Організатор – Державний департамент України з питань виконання покарань. Початок 17 липня о 10-00 (вул. Мельникова, 81). Телефони: 461-86-07, 461-86-14.

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