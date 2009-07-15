Суд зупинив нові тарифи у Києві

Шевченківський районний суд Києва за позовом Блоку Віталія Кличка своєю ухвалою у справі №2а-57/09 зупинив дію розпоряджень столичної міської державної адміністрації від 29 квітня 2009 року щодо підвищення комунальних тарифів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Блоку Кличка.

Як уточнили у прес-службі, дії розпоряджень КМДА зупинені судом 6 липня до розгляду справи по суті.

У повідомленні зазначається, що суд зупинив дію таких розпорядженнь:

1. №516 „Про встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для населення”;

2. №517 „Про встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для бюджетних установ та інших споживачів”;

3. №518 „Про встановлення та погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій”;

4. №519 „Про погодження тарифів на теплову енергію, встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для бюджетних установ та інших споживачів”;

5. №520 „Про погодження тарифів на теплову енергію, встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для населення”.

При цьому у прес-службі Блоку Кличка заявляють, з цього моменту кияни мають припинити сплачувати за новими необгрунтованими тарифами та вимагати у ЖЕКів проведення перерахунку послуг.

Як повідомляв УНІАН, Блок Кличка закликає киян приєднатися до його позову з оскарження підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги в столиці.

«Я пропоную кожному киянину висловити свій протест київській владі та приєднатися до мого позову до Шевченківського суду столиці щодо грабіжницьких тарифів на житлово-комунальні послуги для населення, що вступили в дію з 1 червня”, - наголосив В.КЛИЧКО. Зі зразком позовної заяви можна ознайомитись на сайті www.klichko.org.

Довідка УНІАН. З 1 червня у Києві, згідно з розпорядженнями КМДА, тарифи на воду і опалення збільшено приблизно удвічі. Тарифи на послуги за утримання будинків, споруд і прибудинкових територій, які надаються ЖЕО, визначені по кожному будинку окремо.

За даними КМДА, кияни заборгували за надані житлово-комунальні послуги з урахуванням заборгованості за попередні періоди більш як 300 млн. грн.