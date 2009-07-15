Україна розкаже у Брюсселі про інцидент у грецькому посольстві

Посольство Греції у Україні проводить внутрішнє розслідування інциденту, який стався між грецьким консулом і громадянкою України Валентиною МАЛЄЙ, яка хотіла отримати візу на поїздку до Греції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ, який вчора особисто мав бесіду з послом Греції в Україні.

«Посол Греції запевнив, що на даному етапі триває внутрішнє розслідування зазначеного інциденту, знімаються усі пояснення, і як тільки будуть отримані результати, посол пообіцяв поінформувати про це українське суспільство», - сказав К.ЄЛІСЄЄВ.

Він також повідомив, що сьогодні має відбутися зустріч посла з В.МАЛЄЙ.

Він висловив сподівання, що в ході цієї зустрічі цей прикрий інцидент буде врегульовано.

Крім того, К.ЄЛІСЄЄВ пообіцяв поінформувати про цей інцидент представників Європейського Союзу.

«Завтра у Брюсселі я обов’язково доведу до відома про цей інцидент європейських чиновників. Хочу запевнити, що по всіх інстанціях ми відреагуємо адекватно», - запевнив дипломат.

Він також повідомив, що українська сторона отримала матеріали стосовно цього інциденту. «На жаль, до ти, доки існуватиме візовий режим, навіть суперлібералізований, подібні прикрі випадки будуть траплятися», - сказав К.ЄЛІСЄЄВ, зауваживши, що найкращим виходом із ситуації є запровадження безвізового режиму.

Як повідомляв УНІАН, В.МАЛЄЙ у Консульстві Греції в Києві відмовили у туристичній візі на підставі того, що вона, мовляв, підозріло часто їздить до Греції.

Консул Дімітріос МІХАЛОПУЛОС, розповіла В.МАЛЄЙ, "ляпнув моїм паспортом по столі, гепнув рукою... І раптом – я ледве повірила власним очам: консул витягнув шию, вирячився й почав до мене кривлятися, розтягнув губи й очі пальцями... Тоді він різко підскочив до скляної перегородки, що нас розділяла й кілька разів стукнув по ній рукою навпроти моїх очей, спочатку кулаком, ніби бив мене в обличчя, а потім долонею – наче намагався дати ляпас... Я була шокована й не могла вимовити ні слова... Почувши лайку й гупання, до нас із іншої кімнати визирнув якийсь консульський клерк – схоже, це був охоронець, – він занепокоєно глянув на консула. Я забрала паспорт і покинула приміщення".