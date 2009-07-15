Швеція підтримує запровадження віз для канадців

Головуюча у Європейському Союзі Швеція виступає за запровадження віз для канадців через рішення Канади ввести візи для громадян Чехії.

Як повідомляє сьогодні AFP, про це заявив міністр з питань міграції та політики притулку Швеції Тобіас БІЛЛСТРЬОМ.

“Як головуюча в ЄС країна, ми за таку взаємність”, - заявив він.

Водночас, за словами міністра, з такою пропозицією може виступати лише Єврокомісія, оскільки вона є відповідальною за механізми взаємності.

Канада запровадила візовий режим для попередження зростання кількості ромів з Чехії, що бажають отримати притулок в Канаді.

У свою чергу, Чехія 16 липня запровадила візи для канадських дипломатів, а також відкликала свого посла з Канади для консультацій. Разом з тим, Прага не може запровадити візи для всіх канадців через європейське законодавство.

Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ, виступаючи перед депутатами Європарламенту у Страсбурзі, висловив жаль у зв’язку з рішенням Канади і заявив, що Єврокомісія робить усе можливе для відновлення безвізового режиму.

За його словами, Євровомісія планує оприлюднити звіт щодо цієї ситуації у вересні.