У Бабиному Яру понівечили пам`ятник українським націоналістам (фото)

Розбили дошку, повалили хрест

У ніч з 14 на 15 липня в Меморіальному комплексі ”Бабин Яр” невідомі понівечили пам’ятний знак жертвам антинацистського підпілля Організації українських націоналістів. Вандали розбили мармурову дошку і повалили дерев’яний хрест. Фото Олександра Дроздова / УНІАН

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