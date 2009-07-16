У Бабиному Яру понівечили пам`ятник українським націоналістам (фото)

11:46, 16 липня 2009
Права людини
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Розбили дошку, повалили хрест

У ніч з 14 на 15 липня в Меморіальному комплексі ”Бабин Яр” невідомі понівечили пам’ятний знак жертвам антинацистського підпілля Організації українських націоналістів.

Вандали розбили мармурову дошку і повалили дерев’яний хрест.

Фото Олександра Дроздова / УНІАН

 

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