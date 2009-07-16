На Львівщині відкрили меморіал на місці розстрілу евреїв (фото)

У 1943 р. тут знищили Золочівське гетто

У селі Єліховичі Золочівського району Львівщини відбулось урочисте відкриття меморіалу на місці розстрілу в 1941-1943 роках місцевих мешканців-євреїв. Фото Петра Задорожного / УНІАН

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