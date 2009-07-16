Кримські мусульмани не можуть відновити мечеть Селіма у Феодосії

Комісія при кримському уряді рекомендувала "поки втриматися від прийняття будь-яких заходів, пов`язаних з виділенням земельної ділянки на території Морського саду Феодосії під будівництво культового будинку - до уточнення всіх археологічних, історичних і архівних матеріалів з цього питання".

Про це заявив радник Муфтія Духовного керування мусульман Криму з питань міжнаціональних відносин Арсен АЛЬЧИКОВ, повідомляє сайт "Ислам для всех!" http://clck.yandex.ru

Питання повернення кримським мусульманам ділянки землі в Морському саду в Кафі (Феодосія), на території якого колись перебувала мечеть Селима, було обговорено на засіданні Комісії при Раді міністрів Криму з питань повернення майна релігійним організаціям і відновлення їх прав.

"Ми понад 10 років займаємося цим питанням, збираємо й надаємо документи, постійно звертаємося до Секретаріату Президента, прямо до Президента, але все це гальмується. В 1991 р. вийшла постанова Кабміну про повернення культових об`єктів релігійним громадам", - пояснив А.АЛЬЧИКОВ.

Він відзначив, що з часу виходу постанови уряду було побудовано Володимирський собор у Херсонесі, відновлено Святомихайлівський собор, а питання з місцем, де колись стояла найбільша мечеть Криму, досі не розв’язане.

Як нагадав А.АЛЬЧИКОВ, найбільша у Криму мечеть, споруджена в Кафі відомим турецьким зодчим Ходжею Синаном на честь султана Селима, була розібрана в 1833 г., після чого на цьому місці була побудована християнська церков.

За словами радника Муфтія, на засіданні Комісії було озвучено версію, за якою на спірній території спочатку стояв візантійський храм, потім на його фундаменті було збудовано мусульманську мечеть, потім - християнську церкву, яка була зруйнована в 30-х роках минулого століття. Нині священне місце пустує.

За словами радника Муфтія, на засіданні було піднято питання про відсутність правовстановлюючих документів у побудованих культових спорудах.

"Близько 60 нових мечетей у Криму не мають акту введення в експлуатацію, тому що ніде не йдуть нам на зустріч, усе гальмується. У нас не виходить зробити все за законом", - прокоментував А.АЛЬЧИКОВ.