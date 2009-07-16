Затримані у підпалі церкви у Шостці зізналися у скоєному

Міліція затримала винних у підпалі Храму Пресвятої Богородиці Української Православної Церкви Київського патріархату в Шостці, що на Сумщині.

Як повідомляє офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ України, підпал стався вночі 1 липня. Підпалювачами виявилися двоє жителів Ямпільського району – колишній священнослужитель та 20-річний молодик з кримінальним минулим. Затримані зізналися, проте провину за скоєне перекладають один на одного. Лише в одному їхні свідчення сходяться – для підпалу вони обрали дерев‘яну церкву, не звертаючи увагу до якого патріархату вона належить. Що повністю виключає версію про те, що злочин мав міжрелігійне підґрунтя.

«Результатом роботи оперативно-слідчої групи з розкриття цього злочину стало встановлення зловмисників, винних у підпалі святині, - розповів начальник Шосткінського міського відділу міліції Іван КОШАРНИЙ, - обидва мешканці Ямпільського району. Досить незвичний вийшов “кримінальний дует ”- один – колишній священик, позбавлений церковного сану за діяння, які не сумісні із статусом церковного служителя, а другий 20-річний молодий чоловік з багатим кримінальним минулим». Начальник міськвідділу міліції також повідомив, що доказів було зібрано достатньо, аби пред’явити цим людям звинувачення.

За даним фактом порушено кримінальну справу. Слідчим ще доведеться з’ясувати причини, які підштовхнули таких різних за соціальним статусом людей до скоєння злочину.

Тим часом, настоятель Храму кожного дня приходить до церкви і не втрачає надію на її відбудову, адже від колишньої дерев’яної красуні залишилися обгоріли стіни – все церковне начиння знищило полум’я. Кожного дня віруючі приходять сюди на богослужіння, яке правлять тепер просто неба.