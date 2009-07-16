Урочиста церемонія вручення свідоцтв учасникам державної програми добровільного переселення в Російську Федерацію

17 липня - 12-00 - В Посольстві Російської Федерації в Україні відбудеться урочиста церемонія вручення свідоцтв учасникам державної програми добровільного переселення в Російську Федерацію. Церемонію проведе Тимчасовий Повірений в справах Російської Федерації в Україні В.Лоскутов (Повітрофлотський пр-т,27). Потрібна акредитація. Телефони: 205-97-98, 245-55-38, 244-09-61, 244-09-63.

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