Прес-конференція на тему: ”Півроку до виборів. Початок роботи Коаліції громадських організацій за чесні та прозорі вибори”

17 липня - 12-30 - Прес-конференція на тему: "Півроку до виборів. Початок роботи Коаліції громадських організацій за чесні та прозорі вибори". Організатор - Коаліція громадських організацій за чесні і прозорі вибори. Учасники: Ірина Бекешкіна, науковий керівник Фонду „Демократичні ініціативи”; Валерій Іванов, президент Академії української преси; Ігор Когут, голова ради Лабораторії законодавчих ініціатив; Галина Усатенко, керівник проектів Фонду “Європа ХХI”; Олександр Черненко,- голова Комітету виборців України (“Укрінформ”, вул..Б.Хмельницького, 8,/16).

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