Розширене засідання Колегії виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) «Про стан виконання Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей»

17 липня - 14-00 - Відбудеться розширене засідання Колегії виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Питання: «Про стан виконання Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей»; «Про соціальну роботу з дітьми, молоддю, сім’ями у клубах за місцем проживання» (вул. Хрещатик, 36, 2-й поверх, Колонна зала). Потрібна акредитація. Телефони: 279-24-11, 279-93-42.

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