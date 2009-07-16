Відбудеться брифінг Проекту Європейського Союзу «Прозорість та ефективність функціонування судової системи України: компонент державної служби»

16:12, 16 липня 2009
Права людини
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20 липня - 16-30 - Відбудеться брифінг  Проекту Європейського Союзу «Прозорість та ефективність функціонування судової системи України: компонент державної служби», діяльність якого триватиме до грудня 2010 року, з нагоди річниці діяльності в Україні. Загальною  метою Проекту є надання допомоги в удосконаленні адміністрування судової системи та управління в судах  України. Основним напрямком діяльності Проекту стало впровадження масштабної навчальної програми для голів судів та працівників апаратів загальних судів у Київській, Харківській, Одеській та Львівській областях. (офіс Проекту Європейського Союзу,  вул. Академіка Богомольця 7/14, офіс 101). Потрібна акредитація. Телефон: 8 (063) 9489975, alebedeva@ukr.net

 

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