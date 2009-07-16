20 липня - 16-30 - Відбудеться брифінг Проекту Європейського Союзу «Прозорість та ефективність функціонування судової системи України: компонент державної служби», діяльність якого триватиме до грудня 2010 року, з нагоди річниці діяльності в Україні. Загальною метою Проекту є надання допомоги в удосконаленні адміністрування судової системи та управління в судах України. Основним напрямком діяльності Проекту стало впровадження масштабної навчальної програми для голів судів та працівників апаратів загальних судів у Київській, Харківській, Одеській та Львівській областях. (офіс Проекту Європейського Союзу, вул. Академіка Богомольця 7/14, офіс 101). Потрібна акредитація. Телефон: 8 (063) 9489975, alebedeva@ukr.net.