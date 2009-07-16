Мітинг проти незаконного будівництва у Києві розігнали сльозогінним газом

Представники забудовника на вулиці Гончара, 17-23, в Києві застосували сльозогінний газ до жителів сусідніх будинків, які протестують проти цього будівництва.

Як повідомили УНІАН представники ініціативної групи мешканців сусідніх з будівництвом будинків, це будівництво ведеться незаконно. Зокрема, з грудня 2008 року діє рішення суду, згідно з яким всі будівельні роботи по вулиці Гончара, 17-23, мають бути зупинені. Крім того, майданчик, на якому ведеться будівництво, знаходиться в так званій «буферній зоні» заповідника «Софія Київська», що охороняється ЮНЕСКО, і, згідно з підписаною Україною конвенцією, будівництво в «буферній зоні» має узгоджуватися з ЮНЕСКО, чого зроблено не було.

Як повідомляють активісти, що виступають проти будівництва, сьогодні, незважаючи на відчайдушний спротив місцевих жителів, забудовник намагається завезти на вулицю Гончара будівельну техніку, кран і кілька машин.

«Проти жителів використовуються сльозогінний газ, димові шашки, найняті забудовником охоронці відкрито застосовують проти жителів силу, будівельна техніка їде на жінок, що вишикувалися живим ланцюгом уздовж вулиці. За ескалацією конфлікту, не втручаючись, спостерігає міліція», - відзначають мешканці сусідніх будинків.

Від отруєння сльозогінним газом постраждала журналістка телеканалу «Сіті», її відвезла «швидка допомога».

Як повідомляє «Главред», 14 липня активісти знесли огорожу і в черговий раз було оприлюднено документи, що забороняють будівельні роботи по вулиці Гончара, 17-23. Під час знесення огорожі в учасників протесту випустили струмені сльозогінного газу. «Порцію газу одержали і журналісти, і народні обранці, і місцеві жителі», - пише видання.