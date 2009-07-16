Сорос дав грошей для оздоровлення українських дітей

Інститут відкритого суспільства і Міжнародний фонд “Відродження” започатковують антикризову гуманітарну програму.

Про це повідомив виконавчий директор Міжнародного фонду “Відродження” (МФВ) Євген БИСТРИЦЬКИЙ на прес-конференції в УНІАН

За його словами, головна мета атикризової гуманітарної програми – допомогти людям, культурницьким та громадським осередкам, які найбільше постраждали від фінансово-економічної кризи. Є.БИСТРИЦЬКИЙ наголосив, що програма спрямована на те, щоб підтримати проекти, які допоможуть людям налагоджувати власну діяльність в кризових умовах та за несприятливого перебігу обставин.

Є.БИСТРИЦЬКИЙ повідомив, що Інститут відкритого суспільства, фундатором якого є Джордж СОРОС, започаткував Надзвичайну програму, спрямовану на подолання кризи.

Загалом на програму виділено 100 млн. дол. для 20 країн Східної і Центральної Європи. Для підтримки гуманітарних ініціатив в Україні Дж.СОРОС та Інститут відкритого суспільства відкрив фінансову лінію обсягом понад 20 млн. дол.

При цьому Є.БИСТРИЦЬКИЙ зауважив, що ці кошти Україна може отримати лише за умови якісних пропозицій до Інституту відкритого суспільства, які мають бути затверджені Міжнародною радою Надзвичайної програми.

Виконавчий директор МФВ повідомив, що початковий бюджет програми становить 300 тис. дол. США. “Це ті гроші, якими ми розпочинаємо програму. Це ініціативні кошти, частину з яких ми виділили на організацію менеджменту програми, і 2 млн. грн. спрямовані на пряму підтримку людей”, - сказав він.

За словами Є.БИСТРИЦЬКОГО, для визначення пріоритетів антикризової гуманітарної програми Міжнародний фонд “Відродження” обговорюватиме з представниками провідних громадських організацій України, владних інституцій, бізнесу, лідерами всіх зацікавлених благодійних фондів України, міжнародними донорами, найактуальніші соціальні проблеми в умовах кризи.

Фонд виступає з пропозицією створити незалежний консорціум благодійників для підтримки ініціатив, спрямованих на подолання кризи у гуманітарній сфері.

В межах антикризової гуманітарної програми, за словами Є.БИСТРИЦЬКОГО, Фонд оголосив перші конкурси: спільно з Міністерством у справах сім’ї, молоді і спорту конкурс на оздоровлення і відпочинок дітей пільгових категорій та разом з Міністерством освіти та науки - конкурс на підтримку діяльності літніх дитячих та шкільних закладів відпочинку.

Як зазначила на прес-конференції головний спеціаліст Міністерства освіти та науки Зінаїда РУДАКОВА, міністерство підтримало пропозицію проведення такого конкурсу, оскільки грошей, які виділяє держава і місцеві бюджети, не вистачає на весь літній період оздоровлення дітей.

За словами заступника директора департаменту Міністерства у справах сім’ї, молоді і спорту Тамари ХОДАРЕВОЇ, на 1 червня цього року розпочали роботу 16 тис. 626 дитячих закладів оздоровлення і відпочинку, з них тільки 631 заклади можуть надати повноцінні умови для оздоровлення та відпочинку дітей. “Тому пропозиція, яка надійшла від Фонду, є дуже слушною і своєчасною”, - сказала вона.