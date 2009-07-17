10 поліцейських поранені в зіткненнях з релігійними євреями

Не менше десятьох ізраїльських поліцейських одержали у четвер поранення в зіткненнях з релігійними євреями, які третій день проводять акції протесту в Єрусалимі, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на місцеві телеканали.

Причиною хвилювань став арешт представниці громади, яка, як стверджує слідство, два роки морила голодом свого сина. Ізраїльська преса пише, що трирічна дитина важить лише сім кілограмів.

У четвер сотні ультраортодоксів, незадоволених втручанням влали в справи громади, перекривали автошляхи, палили сміттєві контейнери, кидали камінням у поліцейських, легко поранивши десятьох з них. Проти демонстрантів знов була кинута кінна поліція і задіяні водометы. Два десятки учасників акцій протесту затримані.

Побоюючись за безпеку своїх працівників, мерія Єрусалиму раніше припинила комунальне обслуговування кількох релігійних кварталів, які стали епіцентром заворушень.

Арешт жінки - не єдиний привід для незадоволення ультраортодоксів, які становлять близько третини населення міста. Впродовж останніх кількох тижнів вони також активно протестують проти рішення єрусалимської влади залишити відкритою в суботу одну з найбільших міських парковок.