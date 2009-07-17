Скандал на будівництві по вул. Гончара: інша версія подій

Київська міська організації політичної партії «Молода Україна» вимагає припинити депутатське свавілля та політичне рейдерство нардепа Кирила Куликова (НУ-НС), який 14 липня, прикриваючись значком народного обранця, разом з «бритоголовими молодиками» незаконно здійснив бойовий захват приватної власності іноземних підприємців по вул. О.Гончара 17-23. Про це йдеться у заяві «Молодої України», переданій УНІАН.

«Схоже, що депутат Кирило Куликов разом зі своїми «бойовиками» на руйнуванні чужої власності не має наміру зупинятися, - йдеться в заяві. – У п’ятницю, 17 липня, вони планують демонтаж труби теплоцентралі, яка знаходиться на території будівництва за адресою О.Гончара 17-23, що може призвести до вимкнення постачання води у всьому районі».

Зважаючи на це, «Молода Україна» закликає до недопущення використання спецзасобів бойовиками-рейдерами та бере під контроль ситуацією з порушенням прав іноземних інвесторів.

«Колись політична сила, до якої належить рейдер Куликов, йшла на вибори під лозунгами скасування депутатської недоторканності. Зараз він сам нахабно використовує її, покриваючи бандитів-руйнівників, здійснюючи тиск на міліцію, судові органи, прокуратуру, міську владу», - зазначається у заяві партії.

Через те, що останнім часом лихоманка беззаконня в Україні особливо загострилась та перейшла в по-справжньому тяжку форму, а народні обранці влаштовують бійки, відстрілюють простих громадян ніби на «царському полюванні», погрожують зброєю, посягають на чужу приватну власність, прикриваючись мандатами і депутатською недоторканістю, «Молода Україна» звернулася до Президента України Віктора Ющенка, Прем’єр-міністра Юлії Тимошенко та голови Верховної Ради Володимира Литвина з проханням покласти край депутатському свавіллю та політичному рейдерству.

Також політична партія повідомила, що розпочала збір підписів за відміну депутатської недоторканості. «Влада розбестила народних обранців остаточно, тому найсправедливіше, що має вчинити український народ – це відібрати у них недоторканість, та врешті-решт змусити їх відповідати перед законом на рівні з простими громадянами. Ми маємо всі разом покласти край політичному рейдерству під прикриттям представників влади, інакше це стане остаточною поразкою демократії і законності в нашій країні», - йдеться у заяві.