Моралісти визнали, що vkontakte.ru пропагує насилля і жорстокість

12:26, 17 липня 2009
Права людини
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... а сайт rupor.info - релігійну ворожнечу,

Національна експертна комісія з питань захисту суспільної моралі розглянула низку порушень українського законодавства сайтами rupor.info та vkontakte.ru.

До уваги членів комісії був представлений експертний висновок НЕК, який свідчив, що «статті «Греко-католики клянутся сжигать магазины с антиукраинской литературой» та «Псевдобандеровцы превратились в нацистов», розміщені на сайті http://www.rupor.info/, містять інформацію, яка носить провокативний характер, має ознаки пропаганди, релігійної ворожнечі та непрямі ознаки пропаганди національної ворожнечі, чим порушує вимоги чинного законодавства України в сфері захисту суспільної моралі».

Члени комісії одноголосно підтримали цей висновок. Про прийняте рішення буде повідомлено СБУ.

Також, розглянувши представлені гр. Костянтином Усовим фотозображення процесу препарування собаки, що розміщені на одній з веб-сторінок vkontakte.ru, члени комісії оцінили їх як такі, що пропагують насильство і жорстокість.

Про рішення НЕК було повідомлено представника МВС України, який зазначив, що проти двох осіб, які розміщували ці фотозображення, буде порушено кримінальну справу.

«Телекритика»

 

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