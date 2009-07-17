Моралісти визнали, що vkontakte.ru пропагує насилля і жорстокість

Національна експертна комісія з питань захисту суспільної моралі розглянула низку порушень українського законодавства сайтами rupor.info та vkontakte.ru.

До уваги членів комісії був представлений експертний висновок НЕК, який свідчив, що «статті «Греко-католики клянутся сжигать магазины с антиукраинской литературой» та «Псевдобандеровцы превратились в нацистов», розміщені на сайті http://www.rupor.info/, містять інформацію, яка носить провокативний характер, має ознаки пропаганди, релігійної ворожнечі та непрямі ознаки пропаганди національної ворожнечі, чим порушує вимоги чинного законодавства України в сфері захисту суспільної моралі».

Члени комісії одноголосно підтримали цей висновок. Про прийняте рішення буде повідомлено СБУ.

Також, розглянувши представлені гр. Костянтином Усовим фотозображення процесу препарування собаки, що розміщені на одній з веб-сторінок vkontakte.ru, члени комісії оцінили їх як такі, що пропагують насильство і жорстокість.

Про рішення НЕК було повідомлено представника МВС України, який зазначив, що проти двох осіб, які розміщували ці фотозображення, буде порушено кримінальну справу.

«Телекритика»