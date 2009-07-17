Резонансну справу про ДТП за участю харківського ”мажора” закрито

Кримінальну справу за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участю 17-річного сина депутата Харківської облради Олега КАРАТУМАНОВА Дмитра, під час якого загинув студент Харківського національного університету ім. В.Каразіна, закрито.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив харківським ЗМІ заступник прокурора Харківської області Олег АНПІЛОГОВ.

За його словами, справу закрито у зв’язку з відсутністю складу злочину.

Як повідомляв УНІАН, ДТП, під час якого загинув студент університету 1991 р.н., сталося 31 жовтня 2008 р. на автошляху Київ-Харків-Довжанський у передмісті Харкова. Від отриманих травм студент помер на місці. Автомобіль Ауді А-8, який збив студента, тієї ж ночі був виявлений неподалік місця події. Поряд з ним перебував Дмитро КАРАТУМАНОВ, який у присутності адвоката відмовився давати свідчення. Міліцією було встановлено, що номер Ауді А-8 належить іншому автомобілю, а його водій не мав права керувати ним. Розслідування справи, у зв’язку з резонансом, було передано у прокуратуру Харківської області. Д.КАРАТУМАНОВ проходив у справі як свідок.