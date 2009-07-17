У Києві зносять намети опозиційних до мера активістів

У Києві комунальні служби міста почали зносити намети активістів опозиційних до мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО громадсько-політичних організацій.

Про це УНІАН повідомив координатор руху «Справжні кияни» Гліб ЛЕШКОВ.

«У середу наш рух вперше зіткнувся з прямою протидією влади. Наші добровольці-студенти в наметі на Майдані поширювали листівки. Раптом з різних боків до намету підійшли 6 чоловіків міцної статури, за 30 секунд розібрали намет і тут же з її частинами розішлися в різні боки. При цьому, на вимогу представитися, було одержано відповідь: «Ми із впорядкування», - сказав Г.ЛЕШКОВ.

За його словами, активісти руху вже написали заяву до міліції, заяву зареєстровано.

На думку представників опозиційних організацій, ці події відображають логіку дій столичної влади, яка, за словами Г.ЛЕШКОВА, намагається приховати соціально-економічне напруження в столиці, що виникло після збільшення тарифів на житлово-комунальні послуги. «Справжні кияни» неодноразово закликали жителів столиці вважати нові тарифи ЖКГ незаконними і оскаржувати їх у судовому порядку.

Як відомо, громадський рух «Справжні кияни» проводить масову реєстрацію супротивників діючого мера столиці Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.