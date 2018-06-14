Херсонщина: на місці єдиного дитячого протитуберкульозного санаторію побудують приватні котеджі та розважальний комплекс?

У Новій Каховці давно ходять чутки про те, що розташований в привабливій прибережній зоні дитячий санаторій цілком можуть перевести в інший район області, а землю віддати під приватні котеджі або розважальний комплекс.

14 липня 2009 року на закритому засіданні губернатора Херсонської області Бориса Силенкова з депутатами, було вирішено закрити єдиний в Херсонській обл. санаторій для дітей хворих на туберкульоз - Комунальний заклад «Новокаховський дитячий протитуберкульозний санаторій «Джерельце» Херсонської обласної ради” на ремонт.

За матеріалами, опублікованими в газеті «Новий день» від 23 червня 2009 р., губернатор Херсонщини Борис Силенков у ході недавньої перевірки був обурений мізерністю харчування (у санаторії на одну дитину виділяють 15.68 грн. при належних 36 грн. на п’ятиразове харчування), відсутністю кришок на унітазах, переповненістю санаторію (при нормі 80 дітей тут знаходиться 90), купами сміття під огорожею, антисанітарією біля пральні.

За словами директора санаторію Володимира Спесивцева, санаторій вже дуже давно не одержує ніякої допомоги від держави. За останні 11 років кошти на ремонт не виділялися, робити поточний ремонт, купувати меблі і побутову техніку допомагають місцеві меценати.

Губернатор порекомендував меру міста на найближчій сесії закріпити територію санаторію за міською лікарнею, інвестувати в нього 3 млн. гривень, і, сподівається, що вже через два роки це буде сучасна установа, що відповідає вимогам часу.

Нині в одному з колишніх корпусів санаторію влаштувалася міська прокуратура.

Поряд з санаторієм, з порушенням всіх норм, вже побудували ресторан, в якому відвідувачів на відкритому майданчику з гучною музикою приймають до 2 години ночі, а дим від мангала щодня розповсюджується територією санаторію.

Водночас у коментарі УНІАН директор Національного інституту пульмонології і фтизіатрії ім. Ф.Г. Яновського АМН України, головний пульмонолог і фтизіатр Міністерства охорони здоров`я України, академік Юрій ФЕЩЕНКО констатував, що через фінансову кризу в Україні слід очікувати зростання рівня захворюваності на туберкульоз на 20-25%.

За його словами, найвищі показники захворюваності на туберкульоз у південних областях України, зокрема у Херсонській.

“Це пояснюється значною кількістю розташованих у цих регіонах лікарень Департаменту з виконання покарань. Зазвичай, звільняючись, людина лишається існувати недалеко від цього закладу, у цьому ж місті (зважаючи на теплі кліматичні умови, на те, що у промислових областях прожити легше, ніж в аграрних)”, - зауважив Ю.ФЕЩЕНКО.

Фото Віталія Данильченка / УНІАН