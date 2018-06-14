Херсонщина: на місці єдиного дитячого протитуберкульозного санаторію побудують приватні котеджі та розважальний комплекс?
Hозташований в привабливій прибережній зоні дитячий санаторій переведуть в інший район... Фоторепортаж
У Новій Каховці давно ходять чутки про те, що розташований в привабливій прибережній зоні дитячий санаторій цілком можуть перевести в інший район області, а землю віддати під приватні котеджі або розважальний комплекс.
|Діти, хворі на туберкульоз, в одній з палат ”Джерельця”
|В одному з корпусів
14 липня 2009 року на закритому засіданні губернатора Херсонської області Бориса Силенкова з депутатами, було вирішено закрити єдиний в Херсонській обл. санаторій для дітей хворих на туберкульоз - Комунальний заклад «Новокаховський дитячий протитуберкульозний санаторій «Джерельце» Херсонської обласної ради” на ремонт.
|Маленький хлопчик, що лікується від туберкульозу
За матеріалами, опублікованими в газеті «Новий день» від 23 червня 2009 р., губернатор Херсонщини Борис Силенков у ході недавньої перевірки був обурений мізерністю харчування (у санаторії на одну дитину виділяють 15.68 грн. при належних 36 грн. на п’ятиразове харчування), відсутністю кришок на унітазах, переповненістю санаторію (при нормі 80 дітей тут знаходиться 90), купами сміття під огорожею, антисанітарією біля пральні.
|У палаті санаторію
|І у цієї крихітки - туберкульоз
|Проблеми з харчуванням - вихователь розгортає пакети з їжею, яку приносять батьки хворих дітей
За словами директора санаторію Володимира Спесивцева, санаторій вже дуже давно не одержує ніякої допомоги від держави. За останні 11 років кошти на ремонт не виділялися, робити поточний ремонт, купувати меблі і побутову техніку допомагають місцеві меценати.
|Директор Комунального закладу «Новокаховський дитячий протитуберкульозний санаторій «Джерельце» Херсонської обласної ради” Володимир Спесивцев
|Напис на території санаторію
Губернатор порекомендував меру міста на найближчій сесії закріпити територію санаторію за міською лікарнею, інвестувати в нього 3 млн. гривень, і, сподівається, що вже через два роки це буде сучасна установа, що відповідає вимогам часу.
|Дитячий санаторій розташований в привабливій прибережній зоні
Нині в одному з колишніх корпусів санаторію влаштувалася міська прокуратура.
|Приміщення прокуратури в одному з колишніх корпусів ”Джерельця”
Поряд з санаторієм, з порушенням всіх норм, вже побудували ресторан, в якому відвідувачів на відкритому майданчику з гучною музикою приймають до 2 години ночі, а дим від мангала щодня розповсюджується територією санаторію.
|Ресторан на території дитячого протитуберкульозного санаторію
Водночас у коментарі УНІАН директор Національного інституту пульмонології і фтизіатрії ім. Ф.Г. Яновського АМН України, головний пульмонолог і фтизіатр Міністерства охорони здоров`я України, академік Юрій ФЕЩЕНКО констатував, що через фінансову кризу в Україні слід очікувати зростання рівня захворюваності на туберкульоз на 20-25%.
За його словами, найвищі показники захворюваності на туберкульоз у південних областях України, зокрема у Херсонській.
“Це пояснюється значною кількістю розташованих у цих регіонах лікарень Департаменту з виконання покарань. Зазвичай, звільняючись, людина лишається існувати недалеко від цього закладу, у цьому ж місті (зважаючи на теплі кліматичні умови, на те, що у промислових областях прожити легше, ніж в аграрних)”, - зауважив Ю.ФЕЩЕНКО.
Фото Віталія Данильченка / УНІАН