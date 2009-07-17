Громадські організації об’єдналися в коаліцію за чесні вибори

Громадські організації об’єдналися в коаліцію за чесні та прозорі вибори.

Про це було заявлено на спільній прес-конференції керівників цих громадських організацій: директор Фонду «Демократичних ініціатив» Ілько КУЧЕРІВ, голова Ради лабораторій законодавчих ініціатив Ігор КОГУТ, президент Академії української преси Валерій ІВАНОВ, голова Комітету виборців України Олександр ЧЕРНЕНКО та голова Комітету «Рівність можливостей» Олександр ЧЕКМЕШЕВ.

І.КУЧЕРІВ зауважив, що вже стало традицією починаючи з 1994 року, коли громадські організації об’єднують свої зусилля для сприяння проведенню чесних та прозорих виборів глави держави.

О.ЧЕРНЕНКО зазначив, що громадські організації спільно працюватимуть за багатьма напрямками, зокрема, опікуватимуться просвітою виборців щодо виборчого законодавства та їхніх виборчих прав, роз’яснюватимуть неприпустимість підкупу виборців, оскільки місцеві вибори вже довели свою ефективність при відносній не дорожнечі цієї виборчої технології.

“Також громадські організації опікуватимуться питанням реєстру виборців та багатьох інших питань. Хотілось би не лише заявляти про порушення, а впливати на процес», - сказав О.ЧЕРНЕНКО.

Він зауважив, що в планах громадських організацій зустрітись з вищим керівництвом держави з пропозицією створити громадські ради при президентові, ВР і тому подібне.