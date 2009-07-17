Український телеефір заполонила ”джинса”

Президент Академії української преси Валерій ІВАНОВ сумнівається в можливості забезпечення проведення чесних президентських виборів через заангажованість українських засобів масової інформації і, в першу чергу, телеканалів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

За словами В.ІВАНОВА, на мас-медіа лежить велика відповідальність за забезпечення чесних і прозорих виборів. Водночас, на його думку, українські ЗМІ «поки що демонструють відсутність соціальної відповідальності і особливо це стосується лідерів ринку – так званих великих телеканалів».

В.ІВАНОВ констатував, що на сьогодні на центральних телеканалах дуже часто використовуються «джинса» (прихована реклама).

“На жаль, українські медіа і, в першу чергу, великі телеканали розцінюють період виборів як період медозбору і вважають, що в цей період можна найбільше заробити”, - сказав В.ІВАНОВ, додавши, що це є неприйнятна для суспільства ситуація, оскільки фактично спостерігається підкуп виборців, який йде через підкуп мас-медіа.

«І це вже не дає права говорити про нормальний початок виборчої кампанії. В політиці порядних людей не було і не буде і, на жаль, в журналістиці спостерігається теж саме – журналісти стали на один рівень з політиками – вони опустились до рівня політиків», - переконаний В.ІВАНОВ.

У свою чергу, голова комітету «Рівність можливостей» Олександр ЧЕКМЕШЕВ зазначив, що створена сьогодні громадськими організаціями Коаліція за чесні та прозорі вибори роз’яснюватиме громадянам роль і значення ЗМІ в ході виборчої кампанії.

«Ми будемо працювати не лише в форматі моніторингу – відстежувати якість висвітлення виборчої кампанії. Вже зараз ми почали велику кампанію з медіа-грамотності», - сказав О.ЧЕКМЕШЕВ.

Зокрема, серед іншого, вже сьогодні в бібліотеках України люди зможуть отримати зразки листів, які вони можуть направляти ЗМІ, політикам щодо їх бачення редакційної політики медіа, популістських заяв політиків тощо.