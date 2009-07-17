СІТІ вимагає покарати винних у нападі на журналістів

Юридична служба телеканалу СІТІ звертатиметься до відповідних інстанцій з вимогою покарати винних у нападі на журналістів каналу, які висвітлювали конфлікт між забудовниками і місцевими мешканцями на вулиці Гончара, 17-23, в Києві.

Про це УНІАН повідомили у PR-службі телеканалу СІТІ.

«Це відверте порушення свободи слова в Україні, і, на превеликий жаль, у нашій державі – відбувається вже не вперше. Великою мірою це продовжує тривати через те, що проти осіб, які здійснюють антиправні дії проти журналістів, жодного разу не було вжито відповідних заходів. Поки в державі пануватиме байдужість та безкарність, доти ми матимемо подібні випадки», - заявив генеральний директор телеканалу СІТІ Віталій ДОКАЛЕНКО.

Як повідомила головний редактор інформаційної служби телеканалу СІТІ Людмила КОРОЛЬ, охорона забудовників намагалася відібрати камеру в журналістів, забороняла знімати і відштовхувала їх.

За інформацією телеканалу, коли журналістка «День-СІТІ» Ірина ПАПІРНИК і оператор Анатолій ВОРОН, незважаючи на супротив, продовжили працювати – охоронці застосували проти людей сльозогінний газ; при цьому "міліція, відпочиваючи у затінку, конфлікт і посягання на камеру проігнорувала"

Як повідомлялося раніше, протягом кількох днів триває конфлікт між забудовниками і місцевими мешканцями на вулиці Гончара, 17-23, в Києві.

Представники ініціативної групи мешканців сусідніх будинків неодноразово заявляли, що будівництво ведеться незаконно. Зокрема, з грудня 2008 року діє рішення суду, згідно з яким всі будівельні роботи по вулиці Гончара, 17-23, мають бути зупинені. Крім того, майданчик, на якому ведеться будівництво, знаходиться в так званій «буферній зоні» заповідника «Софія Київська», що охороняється ЮНЕСКО, і, згідно з підписаною Україною конвенцією, будівництво в «буферній зоні» має узгоджуватися з ЮНЕСКО, чого зроблено не було.