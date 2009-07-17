Прокуратура зупинила конфліктне будівництво на вул.Гончара у Києві

Прокуратура міста Києва винесла припис, яким вимагає негайно призупинити дію дозволу на виконання будівельних робіт від 06.06.2008р., виданого ТОВ «Інвестиційно-будівельній групі» для будівництва житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення та вбудованим паркінгом по вул. Олеся Гончара, 17-23 у Шевченківському районі міста Києва.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі народного депутата України Кирила КУЛИКОВА.

При цьому в повідомленні зазначається, що припис підлягає негайному виконанню.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 16 липня представники забудовника на вулиці Гончара, 17-23, в Києві застосували сльозогінний газ до жителів сусідніх будинків, які протестують проти цього будівництва.

Зокрема, представники ініціативної групи мешканців сусідніх з будівництвом будинків, стверджували, що це будівництво ведеться незаконно, посилаючись на те, що з грудня 2008 року діє рішення суду, згідно з яким всі будівельні роботи по вулиці Гончара, 17-23, мають бути зупинені.

Крім того, майданчик, на якому ведеться будівництво, знаходиться в так званій «буферній зоні» заповідника «Софія Київська», що охороняється ЮНЕСКО, і, згідно з підписаною Україною конвенцією, будівництво в «буферній зоні» має узгоджуватися з ЮНЕСКО, чого зроблено не було.

Як повідомили активісти, що виступають проти будівництва, незважаючи на відчайдушний спротив місцевих жителів, забудовник намагався завезти на вулицю Гончара будівельну техніку, кран і кілька машин.

«Проти жителів використовуються сльозогінний газ, димові шашки, найняті забудовником охоронці відкрито застосовують проти жителів силу, будівельна техніка їде на жінок, що вишикувалися живим ланцюгом уздовж вулиці. За ескалацією конфлікту, не втручаючись, спостерігає міліція», - заявили мешканці сусідніх будинків.

Водночас «Главред» розповсюдив інформацію, що 14 липня активісти знесли огорожу і в черговий раз було оприлюднено документи, що забороняють будівельні роботи по вулиці Гончара, 17-23. Під час знесення огорожі в учасників протесту випустили струмені сльозогінного газу. «Порцію газу одержали і журналісти, і народні обранці, і місцеві жителі», - повідомило видання.