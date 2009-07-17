Прес-конференція на тему: «Як у Харкові «вибивають» гроші з бізнесу на вибори»

20 липня - 10-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція керівника торговельної групи «Таргет» Владислава Протаса на тему: «Як у Харкові «вибивають» гроші з бізнесу на вибори». Під час прес-конференції будуть наведені документи, які свідчать про жорсткі та протизаконні методи впливу на незалежні бізнес-структури Харківської області з боку обласної державної адміністрації, що використовуються для забезпечення фінансування виборчої кампанії окремих політичних сил. Буде продемонстровано як державні контролюючі органи на рівні окремої області стають інструментами жорстокого економічного втручання вищих керівників регіональної влади до діяльності бізнес-структур Харківщини (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.