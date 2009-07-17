Прес-конференція на тему: “Чи забезпечує «ВІЗИР» належну безпеку дорожнього руху? Які проблеми має використання ДАІ «ВІЗИРа»?

Проводиться акредитація на прес-конференцію на тему: “Чи забезпечує «ВІЗИР» належну безпеку дорожнього руху? Які проблеми має використання ДАІ «ВІЗИРа»? Учасники адвокат Національної правової палати Анна Граніна; юрист Олександр Поставець, представники ДАІ УМВС України. Початок 21 липня о 14-00 (Конференц-зал Національної правової палати, вул. Бажова 9). Телефони: 8 050 464 54 69, 8 044 284 04 25.

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