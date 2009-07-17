Луганським шахтарям у понеділок виплалять борги із зарплати?

Міська рада м. Красний Луч (Луганська область) зобов`язала власника збагачувальної фабрики "ЗАТ Яновська" виплатити заборгованість із заробітної плати співробітникам підприємства.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова правління Луганського обласного комітету з прав людини Микола КОЗИРЄВ.

За його словами, на збагачувальній фабриці "ЗАТ Яновська" досі триває страйк працівників в рамках трудового спору із адміністрацією через невиплату заробітної плати. Вчора, 16 липня, робітники пікетували міськраду м. Красний Луч, де проходила позачергова сесія.

Сесія своїм рішенням підтримала вимоги робітників збагачувальної фабрики ЗАТ "Яновська".

Як зауважив М.КОЗИРЄВ, згідно з рішенням сесії, власник фабрики в тижневий термін повинен погасити борги по зарплаті і заборгованість перед всіма фондами. Депутати зобов`язали власника з липня своєчасно платити поточну заробітну плату, привести зарплати у відповідність до чинного законодавства України. Крім того, власник повинен відмінити свій наказ про звільнення шести членів страйкому і надалі не застосовувати санкцій проти страйкарів.

"В разі невиконання власником рішення сесії, міська рада поставить питання про передачу фабрики в державну власність", - зазначив М.КОЗИРЄВ.

Депутати вирішили також звернутися до правоохоронних органів (прокуратура, СБУ) з метою проведення перевірки діяльності ЗАТ "Яновська" і законності звільнень членів страйкому, додав М.КОЗИРЄВ.

За його словами, власник підприємства, як вдалося з`ясувати з неофіційних джерел, начебто з Єнакієво. "Сам по собі цей факт, коли робітники не знають власника, а офіційні особи із цього приводу «морозяться» і знизують плечима, має діагностичний характер – він вказує на феодальну (дворівневу, сеньйоральну) структуру власності. Десь нагорі є справжній власник (він сидить, скажімо, в парламенті), який ставить наглядачем абрамова-петрова-сидорова, а вже той на свій розсуд і встановлює на підприємстві закон, що визначає величину ренти для господаря і порядок її стягування", - заявив М.КОЗИРЄВ.

Як повідомив правозахисник, до початку страйку фабрика весь час справно працювала, відвантажила з початку року сортового вугілля на 111 млн грн, а заборгованість робітникам складає 1,8 млн грн плюс 6,3 млн грн з доприватизаційного періоду. "Той факт, що при цьому підприємство не платить відрахувань до соціальних фондів, чомусь не дуже турбує державних людей. У промисловому управлінні обласної адміністрації так і сказали: «Це приватне підприємство – не наша турбота», -повідомив М.КОЗИРЄВ.

Як повідомляв УНІАН, страйк на збагачувальній фабриці "ЗАТ Яновська" (м. Красний Луч Луганської області) розпочався 2 липня. Страйкарі вимагають погасити заборгованість із зарплати за три місяці. Борги накопичено з січня поточного року. Зарплату за січень-лютий і половину березня робітники отримували частинами. За квітень-червень зарплату взагалі не виплачено.

Зарплата працівників становить від 700 до 1000 грн. На думку правозахисників, на фабриці грубо порушується право працівників на оплачену працю, при цьому зарплата основній масі робітників нараховується з порушенням законодавства - з розрахунку мінімальної зарплати у 330-350 грн.

Після початку страйку шістьох мітингувальників було звільнено з роботи.