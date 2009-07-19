Начальник міліції викликав на дитячий пляж Беркут, щоб побити рятувальника

У Харківській області рятувальник пансіонату став жертвою начальника Вовчанського міськуправління міліції, який пришвартував свій катер у місці для купання дітей. У відповідь на зауваження рятувальника міліціонер вистрілив у повітря, а потім разом із викликаними бійцями Беркута побив його.

Про це пише Кореспондент із посиланням на Об`єктив.

Як повідомило джерело, начальник Вовчанського міського управління міліції В`ячеслав Гармаш разом зі своєю дружиною та друзями на катері пришвартувалися у недозволеному місці на одній із баз відпочинку - у місці купання дітей.

Рятувальник пансіонату попросив покинути зону дитячого купання, оскільки це загрожувало дітям, які купалися поруч.

Між рятувальником і В`ячеславом Гармашем зав`язалася суперечка. Як стверджує джерело, начальник Вовчанської міліції став погрожувати рятівнику зброєю і зробив постріл у присутності відпочиваючих і дітей.

Після чого Гармаш викликав співробітників спецпідрозділу Беркут, і дав наказ затримати рятувальника. За твердженням джерела, правоохоронці разом з начальником Вовчанської міліції побили рятувальника і тих, хто став на його захист.

У Центрі громадських зв`язків Головного управління МВС в Харківській області факт стрільби з боку начальника міськуправління міліції підтвердили. За словами начальника ЦГЗ Сергія Дягілєва, міліція провела службове розслідування, матеріали передано в прокуратуру.

Як повідомлялося, 7 липня Президент Віктор Ющенко закликав Юрія Луценка здійснити кадрові ротації для посилення ефективності роботи відомства. "Загнила система", - сказав він, закликавши МВС очиститися від людей, які не працюють на захист закону.

У відповідь Луценко звинуватив Ющенка у дискредитації міліції.