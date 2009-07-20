Генерал-майор СБУ наклав на себе руки

Покінчив з життям високопоставлений керівник центрального апарату СБУ — генерал-майор Ярослав Савчин.

Про це повідомляє "Сегодня".

Офіційної версії причин смерті 52-річного заступника начальника Департаменту з захисту нацдержавності і боротьби з тероризмом в спецслужбі не розголошують, але відзначають, що Ярослав Костянтинович був відповідальним і порядним. Спеціалізувався на протидії антисемітизму і ксенофобії.

Екс-колеги Савчина відзначають, що «вени генерали просто так не ріжуть». За чутками, це «вузол особистих проблем, помножених на здоров`я, що похитнулося, зокрема, розлад психіки, і стреси».

Екс-заступник голови СБУ Олександр Скипальський сказав, що «говорити про причини — неетично, але покійний був одним з небагатьох генералів, які захищали інтереси держави, і дуже шкода, що тепер його немає».