У Києві перевірятимуть квартири, де ніхто не зареєстрований

Квартири у Києві, які перебувають на нульовому обліку, тобто офіційно в них ніхто не зареєстрований, і власники не оплачують комунальні послуги, вивчатимуть спеціальні районні комісії.

Таких квартир у Києві 50 тисяч, заявив перший заступник голови КМДА Анатолій Голубченко, пише муніципальне видання Хрещатик із посиланням на ТРК Київ.

У міськадміністрації переконані, в цих оселях живуть орендарі. А господарі квартир навмисне не ставлять лічильники, щоб не оплачувати житлово-комунальні послуги, зазначає видання.

"Я візьму всі адреси - це 50 тисяч таких квартир, роздам району разом з дорученням, щоб вони терміново створювали комісії, всі квартири комісійні перевірили. Квартири існують, але вони пусті, а я не вірю, що вони пусті, ось в чому питання", - зазначив Анатолій Голубченко.