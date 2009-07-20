У СБУ кажуть, що генерал-майор помер своєю смертю, а не різав вени

У Службі безпеки України спростовують інформацію про самогубство одного з керівників центрального апарату СБУ – генерал майора Ярослава Савчина.

Як повідомили УНІАН в прес-центрі Служби безпеки України, причиною смерті стало не самогубство, як про це пишуть ЗМІ, а тривала хвороба. “Ця людина довго хворіла, знаходилася у лікарні і там же померла на минулому тижні”, - зазначили в прес-центрі, уточнивши, що Я.Савчин мав деякі проблеми з серцем. В СБУ також повідомили, що у Я.Савчина залишилося троє дітей.

Раніше газета “Сьогодні” повідомила, що керівник центрального апарату СБУ - генерал-майор Ярослав Савчин покінчив життя самогубством. Офіційної версії причин смерті 52-річного заступника начальника Департаменту з захисту нацдержавності й боротьби з тероризмом у спецслужбі не розголошують. Загиблий спеціалізувався на протидії антисемітизму та ксенофобії. Екс-колеги Я.Савчина відзначають, що «вени генерали просто так не ріжуть». За чутками, це «вузол особистих проблем, помножених на здоров`я, що похитнулося, зокрема, розлад психіки, і стреси». Екс-заступник голови СБУ Олександр СКИПАЛЬСЬКИЙ сказав, що «говорити про причини - неетично, але покійний був одним із небагатьох генералів, який захищав інтереси держави, і дуже шкода, що тепер його немає».