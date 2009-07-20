Пільговики забили місця на козирних факультетах вузів?

Під час вступної кампанії до вищих навчальних закладів спостерігається значний наплив абітурієнтів.

Про це УНІАН повідомили в Інформаційному центрі незалежного оцінювання.

Зокрема, згідно із проміжними результатами спостереження за вступною кампанією, яку проводить всеукраїнська громадянська мережа “Опора”, пільговики і переможці олімпіад "забронювали" собі бюджетні місця на престижних факультетах, а всі інші стоять у величезних чергах.

За даними організації, найбільш поширеними проблемами, на які цьогоріч скаржаться абітурієнти та їхні батьки, є великий наплив пільговиків на престижні спеціальності у провідних ВНЗ України і неготовність приймальних комісій впоратися з великою кількістю охочих подати документи.

За словами координатора освітніх програм “Опора”, наприклад, опановувати спеціальність "міжнародні відносини" у Київському національному університеті ім. Т.Г.Шевченка за державний кошт не мають шансів навіть "абсолютні відмінники" зовнішнього оцінювання, позаяк на 50 бюджетних місць уже претендують 35 пільговиків та 17 переможців олімпіад (які теж мають право пільгового зарахування).

Новинкою кампанії 2009 року стало і те, що фальшиві довідки тепер пред’являють не лише "уявно хворі", але й псевдопереможці олімпіад. Членами “Опори” виявлено випадки, коли особи, що фігурують у системі "Конкурс" як переможці олімпіад і вже зареєстровані приймальними комісіями як абітурієнти, відсутні у офіційному списку переможців олімпіад, затвердженому Міністерством освіти і науки України.

Великі черги абітурієнтів спостерігаються у Харківському національному університеті радіоелектроніки, Львівському державному медичному університеті, Київському національному лінгвістичному університеті, Сумському державному педагогічному університеті. В “Опорі” зауважили, що це викликає подив з огляду на те, що цього року Міносвіти дозволило вишам проводити попередній "відсів" - самостійно визначати мінімальну кількість балів, необхідну для прийому ними документів учасників зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року.

Керівництво деяких університетів також продовжує порушувати наказ МОН щодо умов вступу. Зокрема, Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка самовільно скоротив термін закінчення прийому документів, а у Харківській національній академії міського господарства, Харківському національному медичному університеті і Харківському політехнічному університеті офіційно зареєстрованих спостерігачів не допустили роботи. При цьому набір на факультет підготовки юристів для Міністерства закордонних справ у Національній юридичній академії України ім. Ярослава Мудрого здійснюється «…з числа осіб, що пройшли за конкурсом у Інститут підготовки кадрів для органів прокуратури та на інші денні факультети за результатами співбесіди, за умови знання двох іноземних мов». Інакше кажучи, у цьому навчальному закладі проводять власний додатковий конкурс при чому одразу ж з двох іноземних мов.

Громадянська мережа “Опора” у рамках моніторингу вступної компанії за допомоги мережі спостерігачів стежить за роботою приймальних комісії у 30 вищих закладах освіти, а також обслуговує "гарячі лінії" у 21 регіоні України і щоденно аналізує дані інтернет-системи "Конкурс", яка працює під егідою Міністерства освіти і науки України.

Станом на 17 липня “Опора” зафіксувала понад 70 звернень щодо різноманітних порушень при вступі до вищих закладів освіти.

За порушення умов прийому 2008 року Міністерством освіти та науки України було анульовано 7 ліцензій ВНЗ і ще 32 заклади перевіряються нині органами прокуратури.