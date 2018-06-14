В п’ятницю, 26 червня, невідомий вистрілив у голову 38-річному членові нігерійської общини Києва, приватному підприємцю Джуліусу Ігбодінну біля будинку, де він жив з дружиною і трьома дітьми. Міліція припускає, що зброя була саморобна. Покійний торгував кросівками на ринку «Шулявка» та мав посвідку на проживання в Україні.

У понеділок, 13 липня, члени нігерійської общини зібралися, аби поховати загиблого.

У справі про вбивство Джуліуса Езіке є підозрюваний. Це людина, яка раніше погрожувала африканцям, що працюють на Шулявськом ринку.

За даними адміністрації ринку, між торговцями і підозрюваним за декілька днів до вбивства стався конфлікт - останньому не поступилися дорогою у вузькому проході між кіосками. Чоловік, якого описують як кремезну людину з накачаними руками, кричав, що тільки звільнився з Лукьянівського СІЗО і демонстрував татуювання на нозі - корабель з вісьма вітрилами, доводячи, що він насправді ”блатний”.

Конфлікт було залагоджено, але чоловік з’явився удруге за декілька днів до вбивства, погрожуючи торгівцям пістолетом. За словами голови нігерійської общини Києва Анікі Джонсона, ”блатний” кричав: ”Якщо зустріну на Борщагівці когось із вас, уб’ю!”

Міліція відпрацьовує різні версії вбивства, у тому числі і на ґрунті підприємницької діяльності. Справа порушена за статтею 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство). Проводиться розслідування.

Як розповів глава прес-служби міліції Києва Володимир Поліщук, «справа порушена за статтею умисне вбивство, навряд чи воно расистське, такі злочини демонстративні, а тут кілер просто очікував біля під`їзду під час грози, це схоже на замовлене».

Нагадаємо, 29 травня минулого року від ножових поранень загинув громадянин Нігерії Байє Олюбайоде. У Солом’янському районі столиці на нього напали двоє хлопців. Загиблий був інвалідом з паралізованою рукою. Нігерієць отримав близько 10 ножових поранень у живіт і шию. Тоді в прес-службі столичної міліції заявили, що одна з робочих версій слідства - вбивство на расовому ґрунті.

Фото Дмитра Куца / УНІАН