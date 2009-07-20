З 22 по 30 липня в Бахчисарайському районі Автономної Республіки Крим, у готельному комплексі «Алімова балка» відбудеться п’ята Школа з прав людини для молоді. Захід пройде в рамках національної освітньої програми «Розуміємо права людини» за підтримки Української Гельсінської спілки з прав людини, Норвезького Гельсінського Комітету та Міжнародного Фонду "Відродження".

Ще 20 молодих людей, відібраних з близько 130 претендентів навчатимуться розуміти права людини та активно діяти на захист власних прав та громадських інтересів. Це буде друга у 2009 році та п’ята за два роки існування програми школа з прав людини для молоді. Програма, що розпочала свою роботу у на початку 2008 року, має головною метою підвищення рівня культури прав людини в Україні. Програма спрямована на розвиток альтернативної недержавної моделі освіти у галузі прав людини та вплив на формування ефективної державної моделі освіти в цій сфері.

В рамках восьмиденної школи учасники дізнаються про формування та розвиток концепції прав людини, про національні та міжнародні документи, що гарантують захист їхніх прав, вивчатимуть, як функціонують механізми захисту прав людини в Україні, в рамках Ради Європи та Організації Об’єднаних Націй. Вони навчатимуться обирати найбільш ефективні стратегії й тактики дій на захист прав людини та робити свої кампанії успішними. В цьому їм допомагатимуть експерти провідних правозахисних організацій та викладачі з України, Польщі та Ірландії.

Команда проекту запрошує всіх зацікавлених фахівців долучатися до програми в якості експертів та спостерігачів. Запрошуємо журналістів, що цікавляться темою прав людини та освітою в цій галузі, висвітити діяльність програми, взявши участь у наших освітніх заходах.

Детальнішу інформацію можна отримати від координатора національної освітньої програми «Розуміємо права людини» Сергія Бурова за телефоном +38 050 921 99 67 або за електронною адресою rozumiemopravaludyny@gmail.com