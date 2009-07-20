Прес-конференція на тему: «Ситуація в Одеському національному академічному театрі опери та балету»

21 липня - 10-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція Сергія Проскурні, режисера, продюсера (до 10 липня – генерального директора та художнього керівника Одеського національного академічного театру опери та балету). Тема прес-конференції: «Ситуація в Одеському національному академічному театрі опери та балету». С.Проскурня зробить заяву щодо незаконності його звільнення з посади керівника театру, аспектів адміністративно-господарчої діяльності театру, зриву творчих планів та загрози відміни європейського турне країнами: Нідерланди, Бельгія, Іспанія. На прес-конференції буде оприлюднений Відкритий лист української інтелігенції прем’єр-міністру України Юлії Тимошенко (вул..Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: + 38 096 508 57 52, + 38 068 707 54 52. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.