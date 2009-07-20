23 липня - 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Кому не дає спокою земля та приватна власність жителів Пущі-Водиці?”. Йтиметься про ситуацію навколо земельних ділянок та будинків у Пущі-Водиці. Чому правоохоронні органи Оболонського району м.Києва грають ”у мовчанку”? Не помічають чи не хочуть помічати рейдерські захоплення у селищі? На що готові мешканці, щоб відвоювати своє майно та власність? На прес-конференції будуть оприлюднені документальні факти та судові рішення, надано відповідні докази та свідчення. Учасники: потерпілі - Аліса Худолей та її родина; Надія Толмачова та мешканці по вул. Червонофлотська, 5-Б. «Пуща-Водиця»; правозахисник - Олександр Вознюк; голова ГО «Пуща-Водиця» Віктор Гоцик (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.