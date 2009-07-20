Мітинг на знак протесту проти бездіяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

18:55, 20 липня 2009
Права людини
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Громадські  організації проведуть мітинг на знак протесту проти бездіяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни Карпачової.

Акція відбудеться 23 липня поруч з офісом Омбудсмана  з 10- 00 до 12- 00 години за адресою м. Київ вул.  Інститутська 21/ 8.

Телефони оргкомітету ВГО "Центр захисту прав людини "Свобода " - 80442286368, 80637172594, 8063848805.

 

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