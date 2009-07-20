Громадські організації проведуть мітинг на знак протесту проти бездіяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни Карпачової.

Акція відбудеться 23 липня поруч з офісом Омбудсмана з 10- 00 до 12- 00 години за адресою м. Київ вул. Інститутська 21/ 8.

Телефони оргкомітету ВГО "Центр захисту прав людини "Свобода " - 80442286368, 80637172594, 8063848805.