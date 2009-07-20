На Тернопільщині збирають підписи проти оподаткування заробітчан

У Тернопільській області розпочато збір підписів під вимогою скасувати постанову Кабінету міністрів про оподаткування заробітчан.

Як передає кореспондент УНІАН, ініціював збір підписів обласний осередок Всеукраїнського трудового руху “Солідарність”.

За словами голови цього осередку Віталія КРАСНОВСЬКОГО, звернення із підписами мешканців області буде направлено Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ, прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО та голові Верховної Ради Володимиру ЛИТВИНУ.

Громадське об’єднання вимагає скасувати постанову Кабміну від 5 березня 2009 року за №236, якою передбачили додаткове оподаткування заробітчан за кордоном на суму від 845 до 3530 грн/міс., а також негайно приступити до розробки й прийняття Державної програми щодо створення економічних і соціальних передумов, зокрема, створення нових робочих місць та забезпечення належного рівня оплати праці для повернення українських громадян на батьківщину.

У своєму зверненні представники “Солідарності” вказують, що кожен п’ятий українець через економічні негаразди в державі змушений був виїхати на заробітки, тоді як “влада нічого не зробила, щоб трудові і соціальні права мільйонів українців були захищеними там, і нічого не робить, щоби заробітчани повернулися в Україну. Навпаки, замість того, щоб виводити українську економіку з “тіні”, сприяти створенню робочих місць, влада не додумалася до іншого, як залізти в кишені до заробітчан та їхніх сімей”.

В. КРАСНОВСЬКИЙ зауважив, що обкладати заробітчан додатковими податками нелогічно ще й тому, що вони й так зароблене інвестують в рідну державу, вкладаючи гроші в освіту своїх дітей, купівлю нерухомості, медичні послуги тощо.

Якщо керівництво держави не відреагує на звернення із підписами і не відмінить постанову про оподаткування заробітчан, лідери “Солідарності” обіцяють масові акції протесту як в Україні, так і в країнах перебування заробітчан з вимогою забезпечити їхні громадянські, трудові, соціальні й економічні права згідно з Конституцією України й Декларацією прав людини.