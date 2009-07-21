Прокуратура змінила звинувачення «чорному трансплантологу»

Прокуратура «фактично визнала невинність» ізраїльського хірурга Міхаеля ЗІСА, вважає його адвокат Олег КУРІННИЙ.

Про це він заявив телефоном кореспондентові УНІАН.

Адвокат повідомив, що на вчорашньому черговому судовому засіданні Ворошиловського районного суду державний обвинувач з боку прокуратури змінив пред’явлене М.ЗІСУ обвинувачення. Так, за словами О.КУРІННОГО, тепер М.ЗІС звинувачується за ч.1 ст.143 Кримінального Кодексу України («Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини»), яка передбачає покарання «штрафом до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох».

Раніше М.ЗІС обвинувачувався за ч. 2 ст.149 КК України («Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини, скоєні щодо неповнолітнього, декількох людей, повторно, за попередньою змовою групою осіб, з використанням службового становища або особою, від якої постраждалий був у матеріальній чи іншій залежності»), яка передбачає «позбавлення волі на термін від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна».

О.КУРІННИЙ відзначив, що з М.ЗІСА зняли серйозне обвинувачення і замінили його таким обвинуваченням, яке навіть не передбачає позбавлення волі.

«Фактично ми вважаємо, що це прокуратура ніби честь мундира береже свого і фактично визнала факт невинності», - сказав адвокат. І при цьому додав: «Ми сьогодні практично задоволені тим, що прокуратура змінила обвинувачення».

Водночас, за словами О.КУРІННОГО, на засіданні суддя Л.ПЕРЕВЕРЗЄВА порушила закон тим, що не дозволила «заявити про клопотання» з боку обвинуваченого і його адвоката. «Я не знаю, чому вона відмовила, нічим не мотивувала. Вона сказала, що на цій стадії процесу ми не маємо права заявляти клопотання, хоча в законі записано, що всі учасники процесу мають право заявляти клопотання на будь-якій стадії процесу в судовому засіданні, - пояснив адвокат. - Вона не знала суті клопотання, сказала, що, якщо у нас змінили обвинувачення, ми не маємо права заявляти клопотання в сьогоднішньому засіданні. Але це порушення закону».

Як повідомляв УНІАН, М.ЗІСА було затримано 12 жовтня 2007 року в Донецьку як фігурант справи про незаконну трансплантацію людських органів, яку розслідували спільно ізраїльські і українські правоохоронці.

У липні 2008 року Ворошиловський райсуд Донецька відпустив хірурга з-під варти під заставу в 17 тис. грн.

28 липня М.ЗІС сам з`явився на чергове судове засідання. Проте після чергового слухання справи виконуючий обов`язки начальника Управління з питань боротьби із злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми, УМВС у Донецькій області Сергій КОЛОМІЄЦЬ за розпорядженням прокурора області Віталія МУРЗИ взяв М.ЗІСА під варту і направив до СІЗО.

4 серпня державний обвинувач у справі М.ЗІСА Людмила ГРАБОВСЬКА повідомила, що з хірурга знято обвинувачення в торгівлі людьми, тепер йому інкримінується організація злочину – підготовка до незаконної трансплантації. Вона просила суд позбавити М.ЗІСА волі на 3,5 роки.

21 серпня Ворошиловський райсуд його виправдав. Крім того, суд ухвалив відмінити попередній запобіжний захід і повернути М.ЗІСУ 17 тис. грн. застави. Проте після виправдувального рішення суду хірурга відвезли до СІЗО.

29 серпня цей же райсуд визнав незаконним затримання М.ЗІСА і його подальше тримання в СІЗО і виніс ухвалу негайно звільнити хірурга.

9 вересня 2008 року Донецький обласний апеляційний суд відмінив рішення Ворошиловського райсуду від 29 серпня про звільнення М.ЗІСА з-під варти.

10 березня 2009 року Апеляційний суд Донецької області своїм рішенням відмінив виправдувальний вирок, виданий 21 серпня 2008 року Ворошиловським районним судом Донецька ізраїльському хірургові М.ЗІСУ. Рішенням суду було оголошено про відміну виправдання М.ЗІСА і про направлення справи на «новий судовий розгляд до того ж суду з іншим складом суддів».