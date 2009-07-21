Фотоконкурс «Ти маєш права людини!»

І ніціативна група національної освітньої програми «Розуміємо права людини», ММГО М’АРТ («Молодіжна АльтеРнаТива») та Українська Гельсінська Спілка з прав людини оголошують проведення всеукраїнського відкритого фотоконкурсу «Ти маєш права людини!»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дане Положення визначає основну мету і завдання, умови і порядок проведення всеукраїнського відкритого конкурсу «Ти маєш права людини».

1.2. Організаторами фотоконкурсу є ініціативна група національної освітньої програми «Розуміємо права людини», ММГО М’АРТ («Молодіжна АльтеРнаТива») та Українська Гельсінська Спілка з прав людини.

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ

2.1. Мета конкурсу – привернення уваги молоді та її залучення до діяльності в сфері прав людини.

2.2. Завдання – відстежити тенденції розвитку прав людини в різних регіонах України за допомогою фотографії.

3. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ

3.1. Учасниками конкурсу є громадяни України з різних областей та Автономної республіки Крим.

3.2. Вік учасника не повинен перевищувати 35 років станом на 20 вересня 2009 року.

3.3. В конкурсі можуть брати участь як аматори, так і професійні фотографи, фоторепортери.

3.4. Конкурсантом вважається одна особа, яка надіслала свої роботи та дотрималась усіх зазначених умов конкурсу.

3.5. Кожний конкурсант подає не більше 9 робіт загалом (від 1 до 3 фото в трьох категоріях).

4. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

4.1. Конкурсні роботи (фотографії) приймаються з 20 липня по 20 вересня 2009 року на електрону адресу: kseniya14@ukr.net

4.2. Роботи будуть розглядатись в трьох категоріях:

дотримання або використання своїх прав;

зловживання правами або їх порушення;

захист прав людини.

4.3. Оцінювання відбуватиметься за такими критеріями:

висока якість фотографії;

реалістичність зображуваного;

дотримання тематики конкурсу (права людини).

4.4. На розгляд журі будуть передані лише фотороботи, які відповідатимуть наступним вимогам:

- цифрові фотографії у вигляді електронних файлів з максимально досяжними показниками якості та розмірами зображення;

- у форматі JPEG без стискування;

- кожна фотографія підписана Вашим прізвищем та ім’ям латинськими літерами з порядковим

номером категорії та номером фотографії (наприклад , Zemna_O_1_№1, де Zemna_O - це прізвище та ім’я конкурсанта, 1 – це перша категорія, №1 - це перша фотографія з трьох можливих);

- до фотографій повинна бути приєднана Анкета учасника з Додатком.

4.5. Усі надіслані фотографії не рецензуються і не повертаються.

4.6. Роботи, які здійсненні фотомонтажем чи за допомогою різних програм (фотошоп та інші) до розгляду не братимуться.

5. ЖУРІ КОНКУРСУ

Володимир Яворський - виконавчий директор Української Гельсінської Спілки з прав людини

Сергій Буров - керівник освітньої національної програми «Розуміємо права людини»

Оксана Устрицька - координатор молодіжних освітніх проектів у галузі прав людини

6. ПІДСУМКИ

6.1. Результати фотоконкурсу будуть повідомлені учасникам 30 вересня 2009 року.

Кращі роботи будуть розміщені у фотогалереї на сайті національної освітньої програми «Розуміємо права людини» http://edu.helsinki.org.ua/index.php та на сайті УГСПЛ http://helsinki.org.ua/

6.2. Переможець буде обраний членами журі в кожній із категорій. Так, троє осіб візьмуть участь у Всеукраїнській підсумковій конференції з прав людини для молоді у жовтні 2009 року в м. Києві на безкоштовній основі (проживання, харчування та витрати на дорогу забезпечують організатори).

Усі конкурсанти будуть відзначені дипломами із можливістю брати участь у наступних проектах організаторів.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Рішення журі про присудження чи не присудження нагород остаточне і оскарженню не підлягає.

7.2. У випадку відмови переможця конкурсу від участі у Всеукраїнській підсумковій конференції з прав людини для молоді у жовтні 2009 року в м. Києві жодна компенсація не передбачена, а право на участь перейде до учасника із числа резерву, визначеного журі.

7.3. Організатори набувають авторських прав на використання конкурсних робіт під час фотовернісажу, у публікаціях, що будуть спрямовані на пропаганду як самого конкурсу, так і програмних цілей Організаторів. Зазначення авторства робіт при цьому буде дотримано неухильно.

7.4. Хід проведення фотоконкурсу буде висвітлюватись на web-сайтах: http://edu.helsinki.org.ua/index.php, http://helsinki.org.ua/

За додатковою інформацією звертайтесь за адресою kseniya14@ukr.net, Оксана Устрицька, 8-063-8875444, 8-097-1444108.

Інформація про фотоконкурс, анкета з додатком: http://edu.helsinki.org.ua/index.php