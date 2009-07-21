На Одещині порушили кримінальну справу проти судді

В Одеській області працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили суддю районного суду, котрий виніс завідомо неправосудну ухвалу про захист права інтелектуальної власності.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, за даним фактом прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.365 та ч.2 ст.375 (перевищення влади або службових повноважень та винесення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови) КК України.