Патріарха Кирила на Рівненщині чекає міжконфесійний конфлікт?

Рівненська обласна організація Української народної партії вважає, що відвідання Патріархом Російської Православної Церкви Кирилом Свято-Воскресенського собору у Рівному та Свято-Миколаївського Городоцького монастиря, заплановане на 2 серпня, може спричинити міжконфесійний конфлікт.

Про це йдеться у зверненні обласної організації УНП, яке адресовано Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ, прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО, Міністерству закордонних справ України, голові СБУ Валентину НАЛИВАЙЧЕНКУ, голові Рівненської облдержадміністрації Віктору МАТЧУКУ.

У документі, зокрема, говориться, що серед багатьох храмів та монастирів, які належать УПЦ МП на Рівненщині, Патріархом обрано саме ті, де існує напруга між православними церквами Київського та Московського патріархатів. Адже верхній храм Свято-Воскресенського собору в Рівному та Свято-Миколаївська церква біля монастиря в с. Городок Рівненського району належать УПЦ Київського патріархату.

Члени УНП не виключають, що можливим наслідком таких відвідин буде вимога передати ці храми в підпорядкування УПЦ Московського патріархату. Зважаючи на це, автори звернення вимагають від керівників української влади не дозволити Патріарху Кирилу відвідання саме цих православних об’єктів в області.

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник голови обласної організації УНП, колишній народний депутат України Сергій ОЛЕКСІЮК, це звернення підтримали понад 600 учасників урочистого засідання в облдрамтеатрі, присвяченого 20-річчю місцевої організації Народного Руху України.

У зверненні також йдеться про те, що у разі невиконання їх вимог, вони залишають за собою право «організувати акції спротиву та рух громадськості на захист честі Української держави та Української церкви».