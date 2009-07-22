Експертів ООН не влаштовує те, як у Росії розслідують замахи і вбивства

Сім незалежних експертів ООН з прав людини у спільній заяві повторно звернулися до російської влади з пропозицією допомоги в проведенні незалежного розслідування серії убивств правозахисників, адвокатів і журналістів, що сталися за останній рік.

Про це УНІАН повідомили в Центрі новин ООН.

Відзначається, що, як і у випадку із співробітницею російської неурядової правозахисної організації «Меморіал» Наталії Естемірової, зухвале вбивство якої викликало широкий громадський резонанс, діяльність більшості із загиблих була пов`язана із ситуацією в Республіці Чечня й інших республіках Північного Кавказу.

Заява експертів ООН пов`язана з тим, що досі російська влада не змогла провести ефективне й неупереджене розслідування серії замахів на правозахисників і не добилися покарання винних.

Зокрема, в заяві сказано, що обіцянки російського керівництва покарати винних у загибелі Н.Естемірової повинні бути підкріплені серйознішими діями, ніж ті, до яких вдавалися в минулому.

На думку експертів, спільне розслідування не тільки допомогло б припинити акти беззаконня щодо правозахисників, а й запобігти подібним діям у майбутньому.

Також експерти нагадали, що уряд Російської Федерації несе відповідальність перед міжнародними правозахисними організаціями за забезпечення безпеки правозахисників і захисту їх від будь-якого тиску, переслідувань або помсти, пов`язаних з їх правозахисною діяльністю.

Серед тих, хто підписали заяву — експерти з питання про тортури, позасудові страти, насильства щодо жінок, незалежності суддів, свободи слова, становища правозахисників, а також голова Робочої групи з насильницьких зникнень.

Як повідомляв УНІАН, тіло Н.Естемірової було знайдене 15 липня за 100 метрів від федеральної автомобільної дороги “Кавказ” поблизу села Газі-Юрт Назрановського району Інгушетії.

Загибла майже 10 років було одним з провідних співробітників “Меморіалу” на Північному Кавказі. Н.Естемірова – перший лауреат премії імені Анни Політковської (2007), нагороджена премією парламенту Швеції «Право на існування» (2004). У 2005 році група народних партій Європарламенту вручила їй медаль Роберта Шумана.