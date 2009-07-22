Новий процес у справі Політковської

5 серпня в Московському окружному військовому суді розпочнеться повторний процес у справі щодо вбивства журналістки Анни Політковської, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на адвоката Анну СТАВИЦЬКУ.

За її словами, на цю дату призначено попередні слухання.

Новий розгляд кримінальної справи щодо вбивства А.Політковської призначено у зв`язку з тим, що 25 червня ц.р. Верховний суд РФ скасував виправдувальний вирок, винесений Московським окружним військовим судом 20 лютого. Цей вирок було ухвалено на підставі вердикту присяжних, які визнали обвинувачуваних невинними.

Сторона звинувачення вважала організатором убивства журналістки колишнього співробітника МВС Сергія ХАДЖИКУРБАНОВА. За даними слідства, він керував братами Джабраїлом, Рустамом та Ібрагимом МАХМУДОВИМИ, які нібито стежили за А.Політковською. Звинувачення стверджувало, що вбивство скоїв Рустам МАХМУДОВ. Він перебуває у міжнародному розшуку, його справу виділено в окреме виробництво.

А.Політковську було вбито у Москві 7 жовтня 2006 року.