Карпачова врятувала школу

Міністерство освіти і науки підтримало звернення Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ щодо запобігання порушенням прав працівників та учнів Заставської загальноосвітньої школи І–ІІ ступенів Дунаєвецького району Хмельницької області, над якою з 1 вересня 2009 року нависла загроза закриття через брак коштів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Омбудсмана, інформуючи про це Н,КАРПАЧОВУ, міністр освіти і науки Іван ВАКАРЧУК зауважив, що у розписі видатків держбюджету міністерству не передбачаються асигнування на утримання і будівництво навчальних закладів, що перебувають у комунальній власності й фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів. Тому в своїх зверненнях до голови Хмельницької обласної державної адміністрації Міносвіти і науки просить сприяння у виділенні коштів для завершення будівництва нового приміщення Заставської загальноосвітньої школи.

При цьому звертається увага на те, що рішення про реорганізацію та ліквідацію навчальних закладів мають прийматися виважено, з урахуванням демографічного прогнозу, думки громади та безумовного додержання вимог законодавства, зокрема постанови Верховної Ради "Про впровадження мораторію на закриття загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості" від 19 грудня 2008 року № 778-ІV.

Враховуючи важливість і соціальну значущість питання, порушеного у зверненні Уповноваженого з прав людини, Міносвіти доручило Управлінню освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації вжити заходів для забезпечення належних умов навчання і виховання в існуючому приміщенні Заставської загальноосвітньої школи.

Тепер Н.КАРПАЧОВА сподівається на реакцію на своє звернення і голови Хмельницької ОДА Івана ГАВЧУКА.