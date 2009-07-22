Турчинов нагадав про двох загиблих ключових фігурантів справи Гонгадзе

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що необхідно посилити охорону і безпеку колишнього начальника Головного управління кримінального розшуку Департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексія ПУКАЧА під час його перебування в слідчому ізоляторі.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку О.ТУРЧИНОВ висловив сьогодні журналістам в Кабінеті міністрів.

«Я вважаю, що під час проведення слідства необхідно особливу увагу звернути на безпеку пана ПУКАЧА», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він наголосив, що арешт О.ПУКАЧА є принциповим для завершення розслідування справи щодо вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

«Ключові фігуранти, які проходили у справі: пан Кравченко загинув, пан Фере був в комі (1 червня стало відомо, що екс-керівник апарату МВС генерал міліції Едуард Фере помер після шестирічного перебування в комі – УНІАН), генерал ПУКАЧ є сьогодні ключовим свідком, який має відповісти, хто дав таке завдання. Окрім того, я думаю, він зможе пояснити, чому і з якою метою перезахоронювали тіло Гонгадзе, оскільки, за моєю інформацією, саме він опікувався цим питанням. Тут багато питань для слідства, на які пан ПУКАЧ має дати відповіді», - додав О.ТУРЧИНОВ.

Він не пов`язує затримання О.ПУКАЧА з наближенням виборчої кампанії. «Я не думаю, що хтось чекав, щоб затримати ПУКАЧА напередодні виборів. У розшуку він перебуває з 2005 року», - відзначив перший віце-прем`єр.