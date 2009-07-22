Неофіційна прем`єра забороненого в Україні фільму ”Бруно”

22 липня - 22:00 – у приватному кінотеатрі Fashion Studio “Purity” (вул. Тургенівська, 4а (www.purity.com.ua) розпочнеться прес-конференція з приводу неофіційної прем’єри забороненого в Україні фільму “Бруно”. Початок показу - 22:30.

Цього ж дня відбудеться офіційна прем’єра стрічки в Росії.

23 липня мав розпочатися показ фільму в українських кінотеатрах. Між тим, фільм "Бруно" вже б’є рекорди касових зборів в США.

"Чи мають 15 членів комісії по моралі вирішувати, що дивитися багатьом мільйонам дорослих українців? Це і є демократія та свобода вибору?!", - налогошують організатори показу.

Учасники: Андрій Тараненко – головний редактор журналу EGO, Наталія Швайковська – заступник головного редактора PLAYBOY, Монро – травесті діва, Олена Семенова – представник спільноти LGBT організацій України, Влад Іваненко – головний редактор сімейного журналу “ОТДОХНИ!”

Гості: Антон Лірник (дует імені Чехова ComedyClub.ua), Гурт “НеАнгели”, Ігор Посипайко, Олена Шоптенко.

З питань акредитації (прохання підтвердити) телефонуйте:

Тіна Міхайловська - 8 067 233 83 97

Дмитро Малюга – 8 050 448 13 22

Дрізо Анастасія – 8 067 446 43 93